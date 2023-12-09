АВТОВАЗ расширяет штат сотрудников на своих предприятиях

Штат АВТОВАЗа в текущем году пополнили более 4,1 тыс. новых сотрудников, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Последовательный запуск конвейерных линий, достижение высоких скоростей, позволяющих производить большой объем автомобилей именно на тольяттинской площадке, потребовал от нас серьезных неординарных мер. Здесь мы всё «выровняли» заработной платой. Затем поняли, что и этого нам будет недостаточно», – цитирует главу АВТОВАЗа агентство «Интерфакс».

По его словам, решив задачу с наймом сотрудников на площадку в Тольятти, АВТОВАЗ планирует также решать кадровый вопрос на заводах в Ижевске и Санкт-Петербурге, на которые в 2024 году планируется набрать еще 5 тыс. сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, штат АО «АВТОВАЗ» внутри года меняет численность в текущем порядке и сейчас составляет 34,3 тыс. человек.

М. Соколов отметил, что за последние три года на улучшение условий труда на АВТОВАЗе направлено около 3 млрд рублей. В ближайшую трехлетку на эти цели планируется направить еще 4 млрд рублей.

Напомним, с июля 2023 года АВТОВАЗ повысил тарифные ставки и оклады работникам на 9%. Как отмечается, ежегодная индексация тарифных ставок и окладов закреплена в коллективном договоре АВТОВАЗа и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области. В частности, на согласительной комиссии были отмечены принятые в 2022 году решения по поддержанию покупательной способности заработной платы в части опережающего повышения тарифных ставок и окладов, выплаты премий, установление дополнительных ежемесячных выплат рабочим и линейному персоналу.

Как заявил ранее Максим Соколов, продажи АВТОВАЗа по итогам 2023 года могут составить около 350 тыс. автомобилей LADA. Таким образом, планируемый объем может почти в два раза превысить результаты 2022 года, когда АВТОВАЗ реализовал 188,6 тыс. машин. Согласно данным АВТОВАЗа, за 11 месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 319518 машин, что на 94,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: АВТОВАЗ