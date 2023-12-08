Kaiyi увеличила срок гарантии на модели в России до 5 лет

Компания «КАИ Рус» изменила гарантийные обязательства на все модели Kaiyi в России: теперь срок гарантии увеличен до 5 лет или 150 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Новые обязательства по гарантии распространяются на основные элементы автомобилей, если причиной является производственный дефект, сообщает пресс-служба китайской марки.

Увеличенный гарантийный срок действует на седан Kaiyi E5, кроссоверы Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro российского производства, приобретенные покупателями начиная с 1 декабря 2023 года при условии соблюдения всех требований, указанных в технической документации, прилагаемой к автомобилям и эксплуатации автомобилей в нормальных условиях. Производство всех моделей Kaiyi осуществляется на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев, компания Kaiyi больше фокусируется на выпуске кроссоверов в России. Но благодаря корпоративным продажам седан E5 останется самой популярной моделью, хотя Kaiyi X3, возможно, будет более привлекателен для частных клиентов благодаря кузову типа кроссовер.

А вот руководитель группы развития новых брендов «АвтоСпецЦентр Внуково» Ольга Михайлова считает, что доля кроссоверов в общем объеме продаж Kaiyi составит порядка 70% с учетом популярности моделей SUV в нашей стране.

Фото: Kaiyi