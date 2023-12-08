Новый EXEED VX поступит в продажу по цене от 6,5 млн рублей

Премиальная марка EXEED анонсировала продажи обновленного внедорожника VX, которые стартуют с 14 декабря. Стоимость новинки составит от 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin, которая сочетается с 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 л.с. Также автомобиль получил улучшенную электрогидравлическую систему полного привода BorgWarner новейшего шестого поколения с 7 режимами вождения: кроме привычных Эко, Стандарт и Спорт появится Снег, Грязь, Песок и Бездорожье.

Среди технологических новшеств EXEED VX стоит отметить сверхскоростной процессор Qualcomm 8155, вычислительная мощность которого составляет 8 трлн. операций в секунду. Это означает, что даже если бы все сценарии приложений были запущены одновременно, это не привело бы к сбою из-за высокой нагрузки, система в любом случае продолжит работать плавно. Тройной центральный дисплей состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом, при этом один из экранов предназначен для пассажира и открывает доступ к целому ряду развлечений.