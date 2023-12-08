Госдума отменила «двойной НДС» на рынке автомобилей с пробегом

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях Федеральный Закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», который отменяет взимание «двойного НДС» при перепродаже автомобилей и мотоциклов между юридическими лицами.

Как пишет агентство «Прайм», НДС будет взиматься с разницы между ценой реализации и ценой приобретения подержанных автомобилей и мотоциклов с учетом налога. В настоящее время подобный механизм действует лишь при перепродаже дилером подержанного автомобиля физлицу. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Согласно действующему законодательству, первичный НДС заложен в стоимость впервые продаваемого нового автомобиля. Если же дилер продает выкупленную у гражданина машину другому дилерскому центру или иному юрлицу, налог платится с полной стоимости автомобиля, а к зачету можно предъявить лишь НДС с наценки.

Данная ситуация приводит к фактическому уходу автодилеров со вторичного автомобильного рынка в связи с отсутствием экономической целесообразности, либо к использованию схем с посредником-физлицом, что, в свою очередь, влияет на собираемость НДС и пополняемость бюджета.

Отметим, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» давно работала с государственными ведомствами для принятия поправок, которые, по мнению автодилеров, будут способствовать росту доли официального рынка автомобилей с пробегом России.

Как считает основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль, сейчас принятие подобного закона станет ощутимой поддержкой для многих участников отечественного авторынка. Во-первых, международные санкции коснулись рынка автомобилей с пробегом в наименьшей степени. Значит, этот сегмент выйдет в лидеры, и его надо развивать и модернизировать. Во-вторых, возможность совершать сделки на выгодных условиях между дилерами поможет сделать автомобили с пробегом доступными по всей России. Ведь сейчас многие компании разворачивают свою работу в регионах, где спрос на автомобили начинает расти. В-третьих, после принятия изменений можно ожидать рост доли дилерских центров в сегменте продаж автомобилей с пробегом с 15% (именно столько дилеров сегодня официально занимаются вторичным рынком) до 35%.

«По моим ощущениям, доля продаж автосалонов на вторичном рынке составляет около 10 – 15% от всего рынка автомобилей с пробегом в стране. В случае отмены «двойного НДС» эта доля может увеличиться еще на 5% – благодаря возможности покупки дилерами у других дилеров автомобилей с пробегом, не закладывая в себестоимость +20% НДС, как это происходит сейчас. Для рядовых потребителей появится возможность приобрести у дилера в своем регионе тот автомобиль, который ему нужен, за счет того, что региональный дилер, в свою очередь, сможет под данного клиента приобрести необходимый ему автомобиль в другом регионе (у другого дилера) без завышения себестоимости на полный НДС», – комментирует руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрий Савичев.

По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, доля официальных дилеров на вторичном авторынке России составляет в среднем 10 – 12%, а на зарубежных развитых рынках эта цифра доходит до 60%. Ведь это очевидно, что потребитель заинтересован в покупке автомобиля с прозрачной историей и гарантией, что дает юридическое лицо. Отмена «двойного НДС» в первую очередь повысит долю официальных продаж на рынке с появлением ответственности перед покупателем по закону о защите прав потребителя и, тем самым, улучшит качество продаваемых автомобилей. При этом откроется возможность оптовых продаж автомобилей и перераспределения рынков региональных, чего сейчас крайне не хватает – ведь многие едут за автомобилями с пробегом в Москву из-за небольшого количества предложений в регионах. И, конечно, отмена «двойного НДС» будет способствовать развитию целой индустрии аукционов на вторичном рынке, снижению мошенничества при сделках между частными лицами, да и улучшит дорожную безопасность.

О том, как отмена «двойного НДС» повлияет на конечную стоимость автомобилей с пробегом у дилеров, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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