GAC привезет в Россию кроссовер Emkoo

Компания GAC в 2024 году планирует представить на российском рынке кроссовер Emkoo. Как пишет портал «Китайские автомобили», новинка появится у дилеров в сентябре следующего года.

В Китае эта модель, построенная на платформе GPMA (GAC Global Platform Modular Architecture), дебютировала весной прошлого года. По размерам она практически не уступает известному в России кроссоверу GAC GS5. Так, Emkoo имеет следующие габариты: 4 680 мм в длину, 1 901 мм в ширину и 1 670 мм в высоту при колесной базе 2 750 мм.

Экстерьер автомобиля отличают выдвижные ручки, оптика сложной формы, безрамочная решетка радиатора и динамичный силуэт, благодаря которому в профиль кроссовер напоминает приподнятый хэтчбек. Салон также получил ряд необычных решений, вроде хрустального селектора коробки передач, стильных дефлекторов вентиляции с крупной крутилкой для изменения температуры, а также дверных ручек необычной формы, которые нужно тянуть вверх. В Китае доступны пять комплектаций и оснащение у GAC Emkoo может быть довольно богатым: есть проекционный экран, аудиосистема Yamaha с 12 динамиками (пара из которых встроена прямо в водительское кресло), несколько камер в салоне, атмосферная подсветка, набор водительских ассистентов и др.

На китайском рынке базовый Emkoo оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Ступенькой выше идет 2-литровый двигатель на 252 л.с., работающий в паре с 8-диапазонным классическим «автоматом». Наиболее дорогим в семействе является гибрид, мощность которого составляет 182 л.с. Задняя подвеска у кроссовера многорычажная, но привод исключительно передний.

Таким образом, GAC Emkoo станет третьей новинкой марки на российском рынке в 2024 году. Помимо него, в феврале у дилеров ожидается премиальный минивэн GAC M8, а в апреле в продажу поступит компактный кроссовер GS3. Более того, в следующем году не исключено появление и четвертой новинки, однако ее название и сроки выхода на российский рынок пока держатся в секрете. Как отмечается, все модели имеют большой потенциал стать одними из лидеров в своих классах. Напомним, в настоящее время модельная линейка GAC представлена на российском рынке кроссоверами GS5 и GS8 нового поколения

Фото: GAC