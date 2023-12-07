АВТОВАЗ в 2023 году планирует увеличить продажи почти в два раза

Продажи АВТОВАЗа по итогам 2023 года могут составить около 350 тыс. автомобилей LADA, сообщил президент компании Максим Соколов. Таким образом, планируемый объем может почти в два раза превысить результаты 2022 года, когда АВТОВАЗ реализовал 188,6 тыс. машин, пишет агентство «ТАСС». Согласно данным АВТОВАЗа, за 11 месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 319518 машин, что на 94,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал ранее М. Соколов, в декабре АВТОВАЗ планирует поставить в дилерскую сеть более 40 тыс. автомобилей LADA. Таким образом, по его словам, под конец года завод начнет накапливать автомобили под продажи следующего года.

Фото: АВТОСТАТ