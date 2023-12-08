Стало известно, из-за чего подешевели китайские автомобили

В России зафиксировано снижение цен на автомобили некоторых китайских марок, причем речь идет не только о запуске спецпредложений. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, с чем связана эта тенденция и как долго она продлится.

По словам руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, ряд автопроизводителей снижает цены на автомобили в конце года, потому что большая часть клиентов ожидает от дилеров дополнительные скидки или другие подарки. По этой причине дистрибьюторы заранее снижают цены, формируя привлекательное предложение. Ряд компаний корректирует цены в сторону уменьшения и в то же время убирает прямые скидки на автомобили. Таким образом, на деле стоимость автомобилей меняется несильно. Тем не менее, существует небольшая вероятность того, что после новогодних праздников прямые скидки вернутся, а стоимость автомобилей не будет скорректирована в сторону увеличения. И факторами для этого могут стать укрепившийся курс рубля и растущая конкуренция между производителями.

«Цены на большинство китайских брендов стали для покупателя немного ниже. Однако это не является каким-либо массовым снижением и объясняется совокупностью факторов. Во-первых, на стоимость повлияла дополнительная поддержка от самих марок, либо были усилены уже действующие поддержки. Во-вторых, на данный показатель повлияли и акции от самих автодилеров», – отмечает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Как считает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, сложившееся в настоящий момент затоваривание на фоне снижения спроса станет сигналом для китайских компаний для переосмысления своих планов по продажам на следующий год. Как результат, уже сегодня можно наблюдать, что дистрибьюторы ключевых китайских брендов отказались в декабре от погони за позиции в рейтинге продаж в пользу оздоровления ситуации на рынке. В этой связи, по мнению эксперта, уровень ценовых предложений в декабре сохранится на уровне ноября. В январе – феврале по практике всегда можно найти более привлекательные условия покупки автомобиля, чем в конце года, однако покупателю придется мириться с совсем небольшим ассортиментом и соглашаться на то, что по разным причинам не купили в декабре. В дальнейшем цены могут вернуться к сильному росту при существенном изменении курса рубля. В целом на 2024 год ожидается сохранение уровня ценовых предложений на уровне октября 2023 года.

«По нашим прогнозам, в 2024 году российский рынок новых автомобилей вырастет в пределах 20% и составит 1,3 – 1,4 млн штук. Рост рынка будет происходит в основном за счет увеличения объема продаж китайских брендов. В 2023 году Россия стала крупнейшим импортером автомобилей, произведенных в Китае. Доля китайских машин в российском автоимпорте выросла с 10% в 2021 году до 92% в 2023-м. Если тренд на увеличение импорта автомобилей из КНР сохранится, то в 2024 году возможен переизбыток предложения со стороны китайских брендов и возникновение конкуренции между ними. Других возможных предпосылок для снижения цен сегодня не наблюдается», – резюмирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Более подробно о снижении цен на китайские автомобили и причинах этого – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ