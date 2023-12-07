На «Госуслугах» запущен онлайн-сервис для сделок на вторичном авторынке

Сбер и Минцифры России запустили онлайн-сервис, c которым можно безопасно покупать и продавать автомобили с пробегом на портале «Госуслуг». Для этого обеим сторонам сделки надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив, сообщает пресс-служба Сбера. Как отмечается, благодаря инновационному сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец – деньги за него. К тому же продавец будет уверен, что покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД и авто больше не числится за прежним владельцем.

Такой аккредитив исполняется автоматически, как только Сбер получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Фото: ANFAC