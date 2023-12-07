АВТОВАЗ в декабре планирует поставить дилерам более 40 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ в декабре планирует поставить в дилерскую сеть более 40 тыс. автомобилей LADA, сообщил президент компании Максим Соколов.

«С площадки АВТОВАЗа в адрес дилеров поедут 40 тысяч автомобилей. А значит за счет механизма факторинга АВТОВАЗ уже себе зачтет эти машины и получит деньги для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив», – цитирует главу АВТОВАЗа агентство «РИА Новости».

По его словам, АВТОВАЗ фиксирует снижение спроса на авторынке на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. В связи с этим топ-менеджер рассчитывает, что меры господдержки и собственные маркетинговые программы компании смогут поддержать спрос.

«Скорость работы конвейера АВТОВАЗа не изменится, и мы произведем все, что мы задумали по нашему плану. А уже если мы произвели, то, поверьте, мы продадим это», – заявил М. Соколов. В частности, по итогам 2023 года АВТОВАЗ планирует выпустить на заводе в Тольятти порядка 200 тыс. автомобилей LADA Granta – это самая продаваемая и бюджетная модель как в линейке АВТОВАЗа, так и на российском авторынке в целом. Кроме того, с 11 декабря АВТОВАЗ возобновит производство автомобилей LADA Vesta на заводе в Тольятти в две смены.

АВТОВАЗ, согласно собственным данным, в ноябре реализовал на российском рынке 36054 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA – на 65,9% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 319518 машин, что на 94,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: АВТОСТАТ