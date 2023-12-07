В Россию импортировано почти 1 млн легковых автомобилей

За 11 месяцев 2023 года в нашу страну было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей. Такие данные привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2023 года».

63% от этого количества пришлось на новые машины, объем импорта которых с января по ноябрь составил 628,6 тыс. единиц. Это в 3,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в последний месяц осени было ввезено 81,8 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с октябрем это на 5 тысяч меньше. Напомним, что тогда был зафиксирован самый высокий ежемесячный показатель импорта за последние три года (86,8 тыс. шт.).

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов считает, что импорт новых легковых машин в ближайшие несколько месяцев снижаться не будет, так как на рынке продолжают появляться новые бренды и есть тенденция к расширению модельного ряда уже представленных марок.

Новые легковые автомобили чаще других везут из Китая. Так, на долю этой страны в ноябре пришлось 82,7%. На втором месте – Киргизия (11,1%). Третью строчку занимает Казахстан (2,4%).

Автомобили с пробегом занимают 37% в структуре импорта – за 11 месяцев нынешнего года их было ввезено 363,6 тыс. штук. Это в 1,6 раза больше, чем в январе – ноябре 2022-го. В конце осени объем импорта подержанных легковых машин в РФ составил 21,1 тыс. экземпляров. Это чуть уступает результату октября (22 тыс. шт.), а больше всего б/у автомобилей за последние три года было импортировано в июле (51,3 тыс. шт.).

По мнению Сергея Удалова спад импорта автомобилей с пробегом (начиная с августа) связан с введением новой ставки утильсбора и изменением правил ввоза транспортных средств из ряда стран. Вполне вероятно, что падение продолжится и дальше. При этом объем ввозимых машин играет незначительную роль на вторичном рынке.

Подержанные автомобили больше всего поставляют из Японии, доля которой в ноябре составила 60,1%. Вторую позицию занимает Беларусь с результатом в 15,4%, третью – Южная Корея (7,3%).

Итоги по импорту легковых автомобилей за весь нынешний год подведем на форуме «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который состоится 14 февраля 2024 года. Более подробная информация и регистрация доступны тут: arr.autostat.ru.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ