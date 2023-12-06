В России стартуют продажи седана Venucia D60 Plus

Компания IXEN Motors Rus начала продажи полноразмерного седана Venucia D60 Plus. Новинка доступна к заказу в четырех комплектациях – Standard, Comfort, Elite, Luxury – по цене от 2 млн 540 тыс. рублей до 2 млн 960 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании. Под капотом автомобиля установлен атмосферный 1,6-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который работает в сочетании с вариатором Xtronic от компании Nissan.

Седан Venucia D60 Plus разрабатывался совместными усилиями специалистов из компаний Dongfeng и Nissan, а основой для этой модели стал Nissan Sentra. Автомобиль имеет следующие габариты: 4 761 мм в длину, 1 803 мм в ширину и 1 487 мм в высоту при колесной базе 2 701 мм.

Внешний вид Venucia D60 Plus отличается крупной решеткой радиатора с трехмерным рисунком, которую подпирают строгие фары, соединенные стильной хромированной перемычкой. Интерьер представлен крупным 10-дюймовым сенсорным экраном с быстрым откликом. Монитор дополнен комбинированной приборной панелью с двумя аналоговыми колодцами приборов и цифровым экраном. Рулевое колесо D60 Plus имеет спортивную D-образную форму.

Базовая модификация седана Venucia D60 Plus получила легкосплавные колесные диски с шинами 195/60 R16. На передней и задней осях Venucia D60 Plus Standard установлены дисковые тормоза, а оптика – светодиодная. В салоне седана предусмотрены ЖК-приборная панель высокой четкости, два динамика, FM-радио, один USB-порт для зарядки, шестипозиционная регулировка сиденья водителя, электростеклоподъёмники с защитой от защемления, фильтром PM2.5, подсветкой первого и второго рядов и розеткой 12В. Начальная комплектация оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой активных ассистентов безопасности ESP, EBD, ESC и др.

Напомним, ранее компания IXEN Motors Rus начала продажи кроссовера Venucia V-Online, который предлагается в четырех комплектациях – Standard, Elite, Luxury Pro, Flagship Pro – по цене от 3 млн 180 тыс. рублей до 3 млн 530 тыс. рублей.

Фото: Venucia