АВТОВАЗ начнет выпускать LADA Vesta в две смены

АВТОВАЗ с 11 декабря возобновит производство автомобилей LADA Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов.

Между тем, АВТОВАЗ запустил программу компенсации процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей LADA Vesta, выделив на нее порядка 600 млн рублей. Кредит на автомобиль по льготным условиям можно оформить в принадлежащем компании «Авто Финанс банке». Этой мерой АВТОВАЗ намерен поддержать спрос на фоне высокой ключевой ставки ЦБ в 15% годовых.

Как уточнили агентству «РИА Новости» в пресс-службе АВТОВАЗа, речь идет именно о модели LADA Vesta, а условия программы таковы: ставка по кредиту от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования.

По итогам 11 месяцев 2023 года в России было продано 34063 автомобиля LADA Vesta, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ