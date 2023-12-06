Мишустин поставил цели перед российским автопромом на ближайшие годы

Производство автомобилей в России необходимо довести до уровня 1,3 млн штук в год и выше в горизонте ближайших 3 – 4 лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что более 70% продаж в стране должны составлять машины российского производства.

Стратегия развития автопрома РФ ставит одной из целей углубление локализации за счет развития собственных научных и инженерных компетенций. Следствием этого, как отметил премьер, должно стать создание конкурентоспособного компонентного производства. «Поэтому важно привлечь промышленных партнеров, заинтересованных не просто в организации крупноузловой сборки, а нацеленных на выпуск высоколокализованной техники», – отметил М. Мишустин, которого цитирует агентство «Интерфакс».

Он подчеркнул, что флагманами российского автопрома являются АВТОВАЗ и КАМАЗ, чья продукция имеет наибольший уровень локализации. «Еще одно направление – развитие электротранспорта. И именно здесь мы видим хорошие перспективы для отечественной автоотрасли. В течение следующих 3 лет на наших заводах планируется выпустить около 100 тыс. машин этого класса», – сказал глава правительства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз по продажам новых автомобилей на 2024 – 2026 годы. Предполагается, что в следующую трехлетку российский авторынок ждет плавный рост: в 2024 году он составит 1 млн 108 тыс. штук, в 2025 году – 1 млн 163 тыс. единиц, в 2026 году – 1 млн 225 тыс. машин. При этом импорт на фоне восстановления внутреннего рынка будет ежегодно снижаться темпами до 20%. В то же время экспорт легковых автомобилей российского производства, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году ожидается на отметке 6,5 тыс. единиц, в 2025 году – чуть более 10 тысяч, в 2026 году – около 12,1 тыс. машин.

Фото: АВТОСТАТ