Правительство увеличит финансирование развития газовых заправок

Правительство РФ в 2023 году увеличит финансирование на развитие газозаправочной инфраструктуры в регионах на более чем 300 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, сообщает агентство «Прайм».

Субсидии будут направлены семи регионам, причем в шесть из них, согласно закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в текущем году не планировалось направлять такое финансирование вовсе. Это Кемеровская (в 2023 году получит 28,4 млн руб.), Омская (128,2 млн руб.), Самарская (23 млн руб.), Свердловская (25,2 млн руб.) и Ярославская области (52,6 млн руб.), а также город Севастополь (34,2 млн руб.). Также в список попала Республика Татарстан, куда первоначально планировалось направить 43,2 млн рублей, а теперь – почти 60 миллионов.

Затем средства будут предоставлены организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники. Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведётся в рамках государственной программы «Развитие энергетики».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках Петербургского международного газового форума – 2023 автозавод «Москвич» представил лифтбек «Москвич 6» с газобалонным оборудованием, а калининградский «Автотор» – седан BAIC U5 Plus с газобаллонным оборудованием, выпущенный в режиме пилотного производства.

Напомним, ранее правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов. Субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. Как отмечается, принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих.

Фото: «Газпром газомоторное топливо»