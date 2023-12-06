В России второй месяц подряд падают продажи новых электромобилей

По итогам ноября 2023 года в нашей стране было реализовано 1702 новых электромобиля. Такие данные были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2023 года». Напомним, что под новыми электрокарами мы подразумеваем те, которые имеют возраст не старше 3 лет и впервые встали на учет в РФ.

Стоит отметить, что продажи электромобилей в России падают второй месяц подряд. Так, в сентябре был установлен их рекорд – 1757 реализованных экземпляров. В октябре этот показатель составил 1713 единиц, а теперь вот опустился до 1702. С другой стороны, если сравнивать ноябрьский показатель с тем, что был год назад (в ноябре 2022-го), то он оказывается в 4,5 раза больше.

В марочном рейтинге продаж электрокаров первое место сохранил китайский Zeekr, результат которого в ноябре составил 650 штук. Далее, с заметным отставанием от лидера, расположились отечественный Evolute (249 шт.) и немецкий Volkswagen (206 шт.). Второй месяц подряд в ТОП-5 самых популярных «электробрендов» попадает российский «Москвич» (127 шт.), а замыкает его американская Tesla (67 шт.). При этом среди перечисленных марок только Evolute и «Москвич» продают свои электромобили официально.

«Сравнивая итоги ноября и 11 месяцев года, мы видим, что картинка меняется – комментирует исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Хотя число брендов, присутствующих на рынке «электричек», заметно увеличилось, у большинства из них объемы продаж очень скромные. И в первую очередь потому, что автомобили этого сегмента рынка остаются дорогими. Очевидно, сегодня их покупают те, кто раньше ездил на европейской или японской «премиалке».

Что касается модельного рейтинга по итогам ноября, то возглавляет его Zeekr 001 (463 шт.). На второй позиции находится Evolute i-PRO (226 шт.), на третьей – Volkswagen iD.4 (134 шт.). Четвертое место занимает Zeekr X (129 шт.), а в пятерку лидеров впервые вошел «Москвич 3е» (127 шт.). Больше ни одна модель порог в сто реализованных электрокаров перешагнуть не смогла.

За 11 месяцев 2023 года в России было реализовано 12167 новых электромобилей, что почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более подробно положение дел на рынке электромобилей обсудим 14 февраля в рамках форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Регистрация на участие в форуме открыта здесь.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ