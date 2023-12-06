АВТОВАЗ начнет поставки автомобилей в Иран

АВТОВАЗ нашел партнера на рынке Ирана – им стала компания Nika Motor, которая будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда LADA. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АВТОВАЗа Андрей Владимирцев, отметив, что Иран для экспорта LADA является приоритетным и очень важным рынком.

По его словам, в настоящее время решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией моделей LADA для рынка Ирана находятся в процессе, однако в скором времени там будут представлены автомобили LADA Vesta, Granta и Niva Travel. Как подчеркнул Андрей Владимирцев, иранский рынок будет для АВТОВАЗа одним из первых, где будет представлен внедорожник Niva Travel.

На первом этапе в Иран будут поставляться готовые автомобили LADA, а в дальнейшем АВТОВАЗ планирует организовать в исламской республике локальную сборку машин на мощностях своего локального партнера.

Фото: АВТОВАЗ