Минпромторг ужесточает требования к выпускаемым в России автомобилям

В связи с продолжением внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран, Минпромторгом России с целью обеспечения стабильной работы отечественных автозаводов подготовлен проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2022 года №855. Действие постановления предлагается продлить до 31 декабря 2024 года, однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту, сообщает пресс-служа Минпромторга РФ.

Таким образом, с 1 февраля 2024 года выпускаемые на территории России транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «3». До 31 декабря 2024 года к автомобилям допустимо не предъявлять требования об обязательном оснащении системой курсовой устойчивости (ESP). При этом с 1 декабря 2023 года выпускаемые транспортные средства должны быть обязательно оснащены антиблокировочной системой тормозов. Производство таких систем уже налажено на мощностях НПП «Итэлма» в Костроме. Требование по оснащению системами пассивной безопасности также предлагается сделать обязательным с 2025 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторгом РФ подготовлен проект изменений в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения. Так, перечень технологических операций, за применение которых при производстве транспортных средств начисляются баллы, будет дополнен критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности. В соответствии с положениями проекта начисление баллов локализации будет возможно именно за фактическое выполнение технологических операций перечня. Одновременно с этим будет конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР. Также для сохранения условий доступа продукции отечественных производителей к закупкам для государственных и муниципальных нужд предлагается продление действия соответствующих пороговых значений 2023 года до конца 2024 года (не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, и не менее 2900 баллов для автобусов).

Фото: АВТОВАЗ