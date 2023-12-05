Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в ноябре 2023 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в ноябре 2023 года стал компактный кроссовер Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели увеличились в 3,3 раза и составили 7226 автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла LADA Niva Travel с показателем 5008 машин (+51,4%). Третий результат показал внедорожник LADA Niva Legend – 4737 автомобилей, что на 68,2% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Chery Tiggo 7 PRO Max, который нашел 3750 владельцев. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Chery Tiggo 4 PRO, разошедшийся тиражом 3632 экземпляра (рост в 5,2 раза).

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам ноября также вошли Geely Coolray (3595 шт., рост в 2,2 раза), OMODA C5 (3206 шт. рост в 22 раза), Geely Monjaro (3166 шт.), Haval M6 (2261 шт.) и Geely Atlas PRO (1899 шт., +86,5%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ