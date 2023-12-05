Доля параллельного импорта на российском авторынке падает

В России снижается доля продаж новых легковых машин, ввезенных по параллельному (альтернативному) импорту. К такому выводу пришли эксперты агентства АВТОСТАТ в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2023 года».

Так, в ноябре 2023 года из всех реализованных автомобилей лишь 8% пришлось на те, что были ввезены альтернативным путем. Для сравнения: в октябре они занимали 11%. Даже год назад, в ноябре 2022-го, она была выше (9%). По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, доля альтернативного импорта будет и дальше сокращаться.

Также стало известно, что 47% всех проданных в ноябре легковых машин было импортировано официальными дистрибьюторами. Это больше, чем месяц назад (45%), и вдвое превышает результат годичной давности (в ноябре 2022-го было 23%).

Оставшиеся 45% продаж в последний месяц осени принадлежит отечественным брендам (33%) и иномаркам российской сборки (12%). О том, сколько эти показатели составляли год назад, вы можете узнать здесь.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ