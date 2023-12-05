Банк «Открытие» запустил кредитную программу на покупку автомобилей с пробегом от Pango Cars

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и автомобильная экосистема Pango Cars предлагаю клиентам воспользоваться совместной кредитной программой Pango Finance на покупку подержанных машин.

Как сообщает пресс-служба «Открытие Авто», в рамках Pango Finance действуют базовая и специальная программы кредитования со ставками от 10,9% годовых в рублях. Каждая из этих программ предполагает дополнительные условия для сертифицированных и проверенных компанией автомобилей.

Так, условия базовой программы подразумевают, что клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на покупку подержанных машин на сумму до 10 млн рублей, со сроком до 7 лет и без первоначального взноса. При этом ставка по базовой программе составляет 23,9% вне зависимости от срока кредита, первоначального взноса и наличия полиса каско, который, впрочем, не является обязательным. Также при подключении услуги «Ставка автомобилиста» заемщик может получить дисконт до 6%, снизив тем самым минимальную ставку до 17,9% годовых. А вот дополнительная скидка в 1% к ставке предусмотрена для автомобилей, которые прошли процедуру сертификации по программе Pango Select. В этом случае кредитные ставки составят от 16,9% до 22,9% годовых.

Условия специальной программы на покупку автомобилей с пробегом те же: сумма – до 10 млн рублей, срок – до 7 лет, отсутствие первоначального взноса. Ставка, предоставляемая по этой программе, составляет 17,9% годовых. Она тоже не зависит от срока кредита и размера первоначального взноса, но страхование каско здесь является обязательным. При подключении услуги «Ставка Автомобилиста» сама ставка по кредиту может быть снижена до 11,9% годовых. А на сертифицированные автомобили ставки по продукту будут меньше еще на 1%, составив в итоге от 10,9% до 16,9%.

Оформить кредит по программе Pango Finance можно в день обращения, потратив на это не более часа. Кроме этого, клиентам предоставляется возможность включить в сумму кредита стоимость страховых и сервисных услуг.

Напомним, что Pango Cars – это новая федеральная экосистема, которая предлагает продажу сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Pango Select, аренду машин, C2B-аукцион, онлайн-витрину автомобилей и другие сопутствующие услуги.

В качестве сертифицированных автомобилей Pango выступают транспортные средства не старше 20 лет и с пробегом не более 250 тыс. км. Также они прошли юридическую проверку и комплексную диагностику по 129 пунктам, включая оценку состояния стекол, кузова, краски, колесных дисков и обивки салона. При этом автомобили с деформацией несущих элементов и нарушением геометрии кузова исключены для участия в программе Pango Select.

Следующим шагом являются предпродажное обслуживание, а также комплекс химчистки и полировки. На каждый проверенный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 20 тыс. км с момента покупки, с покрытием ключевых узлов и агрегатов, включая двигатель, коробку передач, трансмиссию, головки блока цилиндров, компрессоры/турбонагнетатели и пр.

Сертифицированные автомобили, проверенные специалистами Pango Cars, в настоящее время доступны у 22 дилеров в 10 российских городах.

Фото: Pango Cars