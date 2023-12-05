УАЗ намерен вернуть подушки безопасности в комплектацию автомобилей в 2025 году | АВТОСТАТ

УАЗ намерен вернуть подушки безопасности в комплектацию автомобилей в 2025 году

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УАЗ намерен вернуть подушки безопасности в комплектацию автомобилей в 2025 году

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Подушки безопасности вернутся в комплектацию автомобилей УАЗ в начале 2025 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин, добавив, что на территории индустриального парка УАЗ в ближайшее время будет создано производство систем пассивной безопасности для автомобилей. Напомним, подушки безопасности вышли из комплектации моделей УАЗ в 2022 году в связи с санкциями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод вновь начал оснащать свои автомобили принудительной блокировкой дифференциала заднего моста, которая ранее была временно недоступна из-за изменения логистических цепочек. Функция принудительной блокировки дифференциала заднего моста доступна в качестве опции для всех моделей УАЗ, в том числе внедорожников «Патриот» и «Хантер», «Пикапа» и СГР («Буханка»), а также бортовых фургонов и коммерческих грузовиков «Профи» за 45 тыс. рублей.

Фото: УАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компонентыпоставщикилокализацияновые опциисбой поставоксанкцииуаз

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