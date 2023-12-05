Среднеразмерный кроссовер Haval M6 российской сборки появился в продаже. Автомобиль с российским VIN-номером оказался в одном из дилерских центров в Казани, сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным источников, производство кроссоверов M6 на заводе Haval в Тульской области стартовало еще в августе, спустя месяц после выхода новинки на российский рынок. До конца года с конвейера предприятия должно сойти чуть более 1000 автомобилей этой модели. При этом официально начало сборки Haval M6 в компании «Хавейл Мотор Рус» пока не подтверждают, хотя ранее в компании заявляли о планах организации его производства в нашей стране.

Можно предположить, что с учетом локализации Haval M6 его базовая стоимость (в настоящее время – 2 млн 179 тыс. руб.) может быть немного снижена. И если начальная цена уложится до 2 млн рублей, то модель может попасть в госпрограммы льготного автокредитования и лизинга наряду с компактным кроссовером Haval Jolion.

Напомним, в настоящее время на российский рынок официально представлены компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6, а также рамный внедорожник H9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2024 года на российском рынке ожидается кроссовер Haval F7 нового поколения, производство которого будет налажено на заводе в Тульской области. По неофициальным данным, в основу новинки ляжет кроссовер Haval Monster, построенный на платформе L.E.M.O.N.

Фото: Haval