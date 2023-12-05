В ноябре продажи новых автомобилей по отношению к октябрю снизились на 2,3%

По итогам ноября 2023 года в РФ было реализовано 109,7 тыс. новых легковых машин, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информацию по авторынку России. Итоги ноября 2023 года». Отметим, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»* и собственной сегментации агентства.

Ноябрьские продажи в 2,1 раза превосходят уровень годичной давности (ноября 2022-го), но оказываются на 2,3% меньше, чем в октябре. Несмотря на это, объем российского авторынка четвертый месяц подряд превышает отметку в 100 тысяч единиц.

Около 70% реализованных в последний месяц осени машин пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, показатель которой в ноябре равен 32,7 тыс. единиц, что соответствует почти 30%. Продажи автомобилей Haval составили 14,4 тыс. шт., Chery – 11,3 тыс. шт., Geely – 10,6 тыс. шт., Changan – 6,6 тыс. шт.

Среди моделей традиционно лидирует LADA Granta, которая в ноябре разошлась тиражом в 16,2 тыс. экземпляров. Лучшей иномаркой снова стал кроссовер Haval Jolion (7,2 тыс. шт.), за которым расположилась LADA Vesta (6,5 тыс. шт.). В пятерку лидеров попали и два вазовских внедорожника – LADA Niva Travel и LADA Niva Legend (5 тыс. и 4,7 тыс. шт. соответственно).

Что касается итогов 11 месяцев 2023 года, то за этот период в нашей стране было реализовано 939,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 64,9% больше, чем в январе – ноябре 2022-го. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ