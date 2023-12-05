Продажи новых грузовиков снижаются третий месяц подряд

По итогам ноября 2023 года в нашей стране было реализовано 12 343 новых грузовых автомобиля. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2023 года». Отметим, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием собственной сегментации агентства.

Несмотря на то, что показатель ноября на 54% превысил результат годичной давности, он оказался на 5% ниже, чем в октябре. Таким образом, после августовского абсолютного рекорда продажи новых грузовиков в России снижаются уже третий месяц подряд.

Первенство в этом сегменте рынка сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит 21% от общего объема. Так, реализация новых «камазов» в ноябре составила 2 598 экземпляров. Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке новых грузовых машин попали китайские Shacman (1 668 шт.), FAW (1 501 шт.), SITRAK (1 457 шт.) и Dongfeng (677 шт.).

Если рассматривать итоги 10 месяцев, то за этот период объем продаж грузовиков в РФ достиг 131 163 единиц. Это на 78% больше, чем в январе – ноябре 2022 года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ