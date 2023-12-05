Продажи новых LCV в ноябре установили очередной рекорд

В ноябре 2023 года в России было реализовано 9 493 новых легких коммерческих автомобиля (LCV). Об этом стало известно в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2023 года». Напомним, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ». Так, некоторые модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Эксперты агентства отмечают, что ноябрьский результат этого сегмента авторынка оказался на 4% выше октябрьского, причем став максимальным за последний 21 месяц. До этого больше новых LCV было продано в феврале прошлого года (9 874 шт.). Что касается сравнения с результатом годичной давности, то по отношению к ноябрю 2022-го рынок LCV вырос на 49%.

Лидером по объему реализации легкой коммерческой техники в РФ остается отечественный бренд GAZ, которому принадлежит более половины (53%) рынка. Так, в конце осени было продано 4 998 таких LCV. Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские марки – УАЗ (1 738 шт.), Sollers (1 452 шт.) и LADA (525 шт.). Замыкает первую пятерку китайский Dongfeng (176 шт.).

Продажи новых LCV в нашей стране за 11 месяцев 2023 года составили 79 848 единиц. Это на 19% больше, чем в январе – ноябре прошлого года. Более подробную информацию о текущем состоянии и перспективах российского авторынка вы найдете здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Sollers