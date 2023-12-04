Завод «Москвич» в ноябре реализовал более 2 тысяч автомобилей

Завод «Москвич» в ноябре 2023 года реализовал 2181 автомобиль, из которых более 1900 машин уже поставлены на учет. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что всего со старта продаж в дилерскую сеть всего было отгружено свыше 16 тыс. автомобилей «Москвич», из которых продано более 13 тыс. машин.

Самой продаваемой моделью является компактный кроссовер «Москвич 3», на котором в отчетный период остановили свой выбор более 11,5 тыс. покупателей. Также с начала года реализовано почти 1,4 тыс. электромобилей «Москвич 3е».

Напомним, компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, в октябре у дилеров появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. В первой половине 2024 года планируется начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а ближе к концу следующего года будет представлен кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2023 года автозавод «Москвич» планирует выпустить около 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров. Производственный план предприятия на следующий год составляет порядка 50 тыс. машин.

Фото: «КЛЮЧАВТО»