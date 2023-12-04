Итоги 48-й недели на авторынке: легковые и автобусы – «в плюсе», LCV и грузовики – «в минусе»

По итогам 48-й недели (с 27 ноября по 3 декабря 2023 года) в России было продано 33 108 новых автотранспортных средств, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

84% от этого количества пришлось на легковые машины, которые за минувшую неделю разошлись тиражом в 27 790 единиц. 15% в объеме реализации суммарно заняли грузовики (2 728 шт.) и легкие коммерческие автомобили (2 212 шт.). Оставшийся 1% принадлежит автобусам (378 шт.).

Отметим, что продажи по отношению к предыдущей, 47-й неделе, увеличились в двух сегментах рынка. Так, легковые автомобили продемонстрировали рост на 13%, а грузовики – на 16%. Соответственно, рыночное снижение было зафиксировано среди LCV (-3%) и грузовых машин (-2%). В целом же реализация новой автомобильной техники за неделю выросла на 10%.

Об итогах рынка в ноябре и за 11 месяцев 2023 года подробно расскажут наши эксперты в ходе традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже завтра, 5 декабря, в 10-00 по московскому времени. Подробности – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ