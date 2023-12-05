АВТОВАЗ назвал сроки запуска LADA Largus на заводе в Ижевске

Серийное производство автомобиля LADA Largus и его электрической версии e-Largus планируется запустить на предприятии «ЛАДА Ижевск» в мае 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что первая опытная партия электромобилей будет произведена на заводе в Ижевске в декабре 2023 года.

Напомним, в августе АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана на этом предприятии до конца нынешнего года.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

Фото: АВТОВАЗ