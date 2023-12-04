Правительство направит еще 15 млрд рублей на финансирование автокомпонентной программы ФРП

Правительство РФ направит дополнительные 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по словам которого, субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. Он отметил, что принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. «Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров, необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов», – заявил глава кабинета министров.

Как уточнили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Минпромторга, дополнительное финансирование автокомпонентной программы ФРП в объеме 15 млрд рублей выделяется на текущий год. Всего с момента запуска этой программы в прошлом году на ее реализацию уже было направлено более 52 млрд рублей. Программа предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3 – 5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн рублей до 5 млрд рублей.

«Развитие производства автокомпонентов – один из приоритетов ФРП. За всё время работы фонд предоставил средства на реализацию 80 проектов в отрасли автомобилестроения на общую сумму порядка 70 млрд рублей», – рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 3,3 млрд рублей «Димитровградскому автоагрегатному заводу» («ДААЗ», предприятие Группы ОАТ, входит в структуру КАМАЗа). Средства займа пойдут на создание производства основных деталей и узлов подвески и шасси для легковых автомобилей, в том числе электромобилей. Общие инвестиции в проект составят 4,2 млрд рублей.

Фото: «ПСМА Рус»