«Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»: какие темы обсудим?

14 февраля 2024 года агентство «АВТОСТАТ» проведет одно из самых важных и крупных мероприятий автобизнеса – форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Нынешняя ситуация поставила перед автобизнесом серьезные задачи, а начало года – важное время, чтобы определить стратегию поведения на рынке.

Для этого нужны ориентиры, цифры, факты, взгляд специалистов разных направлений. Вместе с экспертами посмотрим на основные события 2023 года и на то, как они влияли на экономику, доходы населения, готовность к крупным покупкам. Попробуем понять стратегию Центробанка и оценить возможные сценарии развития событий в 2024 году.

Что еще будет влиять на автобизнес? Какие возможности и риски видят эксперты сегодня? Какие меры поддержки обещаны автобизнесу со стороны государства, чтобы нивелировать удорожание автомобилей и повышенные кредитные ставки? Какие производственные планы наметили для себя сборочные предприятия и дистрибьюторские компании, которые привозят машины из других стран?

Недавно эксперты агентства «АВТОСТАТ» озвучили свой прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России в 2024 году: они считают, что в следующем году в стране может быть продано от 900 тысяч до 1,48 млн машин. На чем основаны эти расчеты? Все это и многое другое заявлено в программе форума. Также эксперты рассмотрят и ситуацию на рынке автомобилей с пробегом. Отдельно поговорим о новых финансовых инструментах, помогающих быстро и безопасно проводить сделки, вести учет и контроль складских запасов, подсказывать менеджерам открывающиеся возможности.

Все будет традиционно широко и максимально доступно для тех, кто посетит наш форум. В этот раз мы предлагаем вам воспользоваться ранней регистрацией и сэкономить, получив до 30 декабря существенную скидку. Ведь после этой даты стоимость «входных билетов» будет стремиться к номиналу. Все подробности – здесь.

Фото: АВТОСТАТ