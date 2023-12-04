АВТОВАЗ в ноябре увеличил продажи на 66%

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 36054 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA – на 65,9% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 319518 машин, что на 94,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в ноябре остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году на 32,7% и составила 17273 автомобиля. Второе место в объеме продаж занимает флагманская LADA Vesta с показателем 7980 машин (рост в 7,9 раза). Внедорожник LADA Niva Travel разошелся в количестве 5175 единиц (+40,8%), а Niva Legend нашла 4973 покупателей (+54,3%).

Добавим также, что в ноябре было продано 505 коммерческих LADA, что на 43,9% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ начал продажи новой версии флагманской модели LADA Vesta Sportline. В первую очередь в продажу, в том числе онлайн, поступил седан Vesta Sportline, а позднее он будет дополнен автомобилем с типом кузова SW.

Фото: АВТОСТАТ