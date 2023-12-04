На сколько выросли продажи новых автомобилей в ноябре?

Традиционный прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги ноября 2023 года» пройдет завтра, 5 декабря, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в последний осенний месяц. Так, будут рассмотрены итоги продаж как по новым легковым автомобилям, так и по коммерческим.

Насколько вырос российский авторынок в конце осени? Какой из сегментов показал наибольший рост? Или есть те, что оказались «в минусе»? А что происходит с импортом, ценами, автокредитами? Обо всем этом расскажут наши эксперты. Также вы сможете задать им свои вопросы и получить на них ответы в ходе эфира.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ