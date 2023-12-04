«ДААЗ» освоит выпуск автокомпонентов для электромобилей

Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 3,3 млрд рублей «Димитровградскому автоагрегатному заводу» («ДААЗ», предприятие Группы ОАТ, входит в структуру КАМАЗа). Средства займа пойдут на создание производства основных деталей и узлов подвески и шасси для легковых автомобилей, в том числе электромобилей, сообщает пресс-служба ФРП. Общие инвестиции в проект составят 4,2 млрд рублей.

С привлечением финансирования ФРП предприятие намерено наладить выпуск подрамников, рычагов передней и задней подвески. Завод планирует поставлять продукцию компании «АВТОВАЗ», а также для сборки перспективного отечественного электромобиля «Автом» и автомобиля «Москвич». В ходе реализации проекта будет создано 450 новых рабочих мест.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Коломенский завод порошковой металлургии» запустил в Подмосковье серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ. Первая промышленная партия продукции готовится к отгрузке УАЗу в декабре 2023 года и будет установлена на двигателях ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 для автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ «Профи» и УАЗ «Пикап», сообщает Инвестиционный портал Московской области. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 130 млн рублей, из них 72 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по флагманской программе «Комплектующие изделия» федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ). В рамках реализации инвестпроекта было приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки.

Фото: ФРП