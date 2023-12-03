На бывшем заводе Volkswagen в Калуге началась сборка автомобилей Chery

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который теперь принадлежит российской компании «АГР», началась тестовая сборка кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO Max. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники, на предприятии запланирован выпуск автомобилей ограниченной серии методом крупноузловой сборки, для чего в Калугу прибыли специалисты китайской компании, которые должны контролировать производственный процесс. Тем не менее, дальнейшее сотрудничество с Chery остается под вопросом.

В российском представительстве Chery отказались комментировать эту информацию. При этом источник Autonews.ru, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что речь может идти именно о тестовой сборки с целью изучения потенциала сотрудничества, и никаких решений о долгосрочном выпуске Chery на бывшем предприятии Volkswagen не принято.

По итогам десяти месяцев 2023 года продажи Chery на российском рынке выросли в 3,6 раза и составили 94284 автомобиля. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, а рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,4% против 5% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Chery начали продажи новых гибридных кроссоверов Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid. На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ