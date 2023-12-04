Автомобили LADA с «автоматом» могут появиться у дилеров в марте 2024 года

АВТОВАЗ рассчитывает начать поставки автомобилей LADA, оснащенных автоматической коробкой передач, в марте 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил президент компании Максим Соколов.

Ранее глава АВТОВАЗа говорил о том, что в настоящее время ведутся испытания LADA Vesta с китайским вариатором. Напомним, на сегодняшний день флагманская модель оснащается безальтернативной 5-ступенчатой «механикой». На выбор предлагаются только силовые агрегаты: 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, а также более производительный 16-клапанный мотор, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ подтвердил разработку LADA Largus с автоматической трансмиссией. Сроки появления на этой модели «автомата» пока неизвестны. По словам Максима Соколова, двухпедальные версии появятся и у преемника LADA Granta, а вот внедорожники Niva Legend и Niva Travel будут обходиться «механикой».

Фото: АВТОВАЗ