Путин одобрил передачу активов Caterpillar компании бывших топ-менеджеров Сбера

Президент Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar – завода спецтехники в Ленинградской области (ООО «Катерпиллар Тосно») и московской лизинговой «дочки» (ООО «Катерпиллар Файненшл») – российскому инвестору. Покупателем этих активов может выступить ООО «ПСК – Новые решения». Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в Москве в августе 2022 года. Ее совладельцами через ООО «Ромуальд» являются Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%) – бывшие топ-менеджеры Сбербанка, пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, Caterpillar в начале марта 2022 года объявила о приостановке работы завода в городе Тосно Ленинградской области из-за введения санкций и логистических сбоев после начала СВО. Предприятие в Тосно работало с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом CAT, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортировала на свои европейские заводы. В цехах завода установлено современное оборудование для предварительной обработки металла, универсальные центры механической обработки, обеспечивающие полный цикл изготовления деталей, оборудование для газовой резки и покрасочная камера, специально разработанная для «Катерпиллар Тосно».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», президент Владимир Путин своим распоряжением также одобрил передачу российских активов германского производителя автокомпонентов Schaeffler российским инвесторам. Таким образом завод германской группы Schaeffler в Ульяновске (ООО «Шэффлер Рус») глава государства разрешил приобрести компании «ПромАвтоКонсалт». Напомним, соответствующая договоренность была достигнута сторонами в декабре прошлого года, стоимость сделки тогда оценивалась в 10 млн евро (10,6 млн долларов).

Фото: «Катерпиллар Тосно»