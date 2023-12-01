Использование зимних автомобильных шин стало обязательным с 1 декабря

Правилами дорожного движения с 1 декабря предусмотрена обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольших грузовиков массой не более 3,5 тонны, которая продлится весь зимний период (декабрь, январь, февраль). Об этом агентству «РИА Новости» заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВЛ РФ Михаил Черников заявил, что сотрудники полиции не станут выписывать штрафы россиянам, которые не оснастили свои автомобили зимней резиной. Эвакуация таких машин также не предусмотрена, и водители смогут спокойно продолжать движение. По его словам, каждый водитель должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 53,89 млн автотранспортных средств. 85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 45,74 млн штук. Также в России насчитывается 4,12 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,67 млн грузовиков. А самым малочисленным сегментом в парке автомобильной техники по-прежнему являются автобусы – их зарегистрировано 0,36 млн единиц.

Фото: Bridgestone