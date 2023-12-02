Продажи Sollers Atlant и Argo в ноябре установили новый рекорд

Компания «Соллерс» в ноябре реализовала в России 1402 автомобиля Sollers Atlant и Argo. По сравнению с результатами октября, когда клиентам была передана 1250 машин, в прошлом месяце данный показатель вырос на 12%, сообщает пресс-служба «Соллерс». По итогам 11 месяцев 2023 года продажи коммерческих автомобилей Sollers составили 7530 единиц.

Наиболее популярной моделью остается Sollers Atlant – в ноябре был продан 1231 такой автомобиль в различных модификациях (+18% по отношению к октябрю). Sollers Argo за тот же период разошелся тиражом в 171 экземпляр (-18%).

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS).

Фото: «Соллерс»