Dacia Sandero в октябре стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по итогам октября 2023 года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Таким образом, он сместил с лидерской позиции электрокроссовер Tesla Model Y, который откатился аж на 22-е место в рейтинге продаж, но сохраняет первенство по итогам десяти месяцев 2023 года.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в октябре стал компактный хэтчбек Dacia Sandero с показателем 22 335 реализованных машин (+38%). Второе место занял Fiat 500, чьи продажи снизились на 5% и составили 15 426 единиц. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 15 408 автомобилей (+17%). Далее идет Toyota Yaris Cross, на котором остановил свой выбор 15 401 европейский покупатель (+26%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 2008, разошедшийся тиражом в 15 032 экземпляра (+37%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Citroen C3 (14 592 шт., +19%), Peugeot 208 (14 500 шт., -15%), Ford Puma (14 002 шт., +25%), Volkswagen Polo (13 782 шт., +76%) и Opel/Vauxhall Corsa (13 755 шт., +19%).

Фото: Dacia