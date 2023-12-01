АВТОВАЗ начал выпуск внедорожников LADA Niva с АБС и двигателем «Евро-5»

АВТОВАЗ начал производство внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel 2024 модельного года. Автомобили вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту «Евро-5», сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Стоимость LADA Niva Legend в версии 2024 модельного года составит от 927,5 тыс. рублей, на LADA Niva Travel – от 1 млн 215 тыс. 500 рублей.

Как отмечается, калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет LADA. Автомобили, соответствующие стандарту «Евро-5», прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т.д.

Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках Niva после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний. АБС позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

АБС и эко-стандарт «Евро-5» доступны на всех комплектациях внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel. Также на топ-версиях LADA Niva Travel стали доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные диски колес.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ впервые выпустил автомобиль с обивкой салона из натуральной кожи. Первым таким автомобилем стал внедорожник LADA Niva Travel. В обивке салона использована высококачественная кожа российского производства. Материал обработан методом хромового дубления, толщина составляет 1,1 – 1,4 мм. За счет обработки кожа получила высокий уровень прочности и эластичности, она гигиеничная и гипоаллергенная, устойчива к истиранию, воздействию ГСМ и моющих средств. Кожаная обивка улучшает практичность салона и выводит комфорт на премиальный уровень.

Натуральной кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо, центральный подлокотник. Для сидений был спроектирован оригинальный дизайн: центральная часть переднего сиденья, боковая поддержка и вставка в подголовнике выполнены из перфорированной кожи. Аналогичным образом оформлены места посадки пассажиров на задних сиденьях. На спинках передних кресел выполнено тиснение Niva Travel.

Стоимость LADA Niva Travel в комплектации Comfort MMC с салоном из натуральной кожи составит от 1 млн 491 тыс. 900 рублей. Автомобиль оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком, мультимедийной системой с навигатором, парктроником и камерой заднего вида с омывателем. Версия Off-road дополнена черным обвесом кузова, шнорхелем, противотуманными фарами и оснащается черными лекосплавными дисками с внедорожными шинами.

LADA Niva Travel в версии Luxe MMC с кожаным салоном доступна от 1 млн 550 тыс. 900 рублей. В оснащение автомобиля входят обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и навигатором, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова, усиленная тонировка задних стекол, 16-дюймовые литые диски колес.

Фото: АВТОВАЗ