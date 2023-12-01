В России начались продажи седана Livan S6 Pro по цене от 2,43 млн рублей

Среди особенностей интерьера Livan S6 Pro – ориентированная на водителя передняя панель, мультифункциональное D-образное рулевое колесо, спортивные сиденья и высококачественные материалы отделки. Мультифункциональный руль с отделкой эко-кожей отличается удобным хватом и позволяет управлять аудиосистемой, бортовым компьютером и круиз-контролем, не отвлекаясь от дороги.

Седана Livan S6 Pro имеет следующие габариты: 4 730 мм в длину, 1 818 мм в ширину и 1 480 мм в высоту при колесной базе 2 702 мм. Внешний вид автомобиля отличают большая решетка радиатора в форме «крыла бабочки», массивный бампер с характерными изгибами в форме «бумеранга», длинный капот с узкой светодиодной полосой и характерная светодиодная оптика. Кузов в стилистике фастбэка с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,297, 17-дюймовые алюминиевые диски со спицами, напоминающими лезвие ножа, а также характерная поясная линия делают автомобиль еще заметнее при взгляде на него в профиль. А задние светодиодные фонари, элегантная крышка багажника с интегрированным спойлером и светодиодной полосой во всю ширину кузова и большой задний бампер усиливают ощущение спортивностию.

Российские дилеры Livan начали продажи нового седана Livan S6 Pro в спортивном стиле. Новинка доступна в трех комплектациях – Luxury, Premium и Flagship – по цене от 2 млн 429 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На российском рынке седан Livan S6 Pro предлагается с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями DCT.

По словам руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, основные конкуренты Livan S6 Pro – седаны китайских марок, официально представленные на рынке России. К ним можно отнести Changan Eado Plus, Kaiyi E5, OMODA S5, OMODA S5 GT. Преимущества S6 Pro перед конкурентами: продвинутый дизайн экстерьера и интерьера, а также динамичная силовая установка, подобную которой из его соперников предлагает только OMODA S5 GT. Кроме того, новинка от Livan заметно крупнее седанов бренда OMODA.

«С точки зрения ценового позиционирования S6 Pro несколько проигрывает Kaiyi E5. Недостаток седана, как в случае с кроссовером X6 Pro, – малое количество теплых опций. А автомобилям OMODA он уступает по уровню функций активной безопасности», – констатирует эксперт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайская марка Livan вышла на российский рынок в июне 2023 года. Первой моделью стал компактный кроссовер X3 Pro, а в середине ноября в продажу поступил кроссовер Livan X6 Pro. С расширением линейки Livan до трех моделей за счет кроссовера Livan X6 Pro и седана S6 Pro, компания рассчитывает продавать в нашей стране от 32 до 40 тыс. автомобилей и занять долю рынка в 4-5%. В 2024 году Livan планирует привезти в Россию новый среднеразмерный кроссовер в сегменте C+, однако его название не раскрывается.

Напомним, марка Livan была создана Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group, а модели бренда представляют собой перелицованные автомобили Geely для рынка Китая.

Фото: Livan