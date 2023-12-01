Tesla представила серийный электропикап Cybertruck

Компания Tesla на своем заводе в Остине (Техас, США) представила серийную версию пикапа Cybertruck. Прототип этой модели был впервые показан еще в 2019 году. После этого старт производства пикапа и начала продаж несколько раз откладывали. Цены на товарный Cybertruck варьируются от 60 990 до 99 990 долларов (5,4 – 8,8 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Autonews.ru.

Самая дешевая версия модели получила один электромотор на задней оси. Разгон до 100 км/ч составляет у машины 6,5 cек. Другие характеристики такой модификации пикапа не известны, в продажу она поступит не раньше 2025 года.

Более дорогая версия Cybertruck оборудована двумя электромоторами. Суммарная мощность такой модификации автомобиля составляет 600 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает у такого пикапа 4,1 сек. Привод – полный. Запас хода машины составляет 550 км.