Tesla представила серийный электропикап Cybertruck

Компания Tesla на своем заводе в Остине (Техас, США) представила серийную версию пикапа Cybertruck. Прототип этой модели был впервые показан еще в 2019 году. После этого старт производства пикапа и начала продаж несколько раз откладывали. Цены на товарный Cybertruck варьируются от 60 990 до 99 990 долларов (5,4 – 8,8 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Autonews.ru.
Самая дешевая версия модели получила один электромотор на задней оси. Разгон до 100 км/ч составляет у машины 6,5 cек. Другие характеристики такой модификации пикапа не известны, в продажу она поступит не раньше 2025 года.
Более дорогая версия Cybertruck оборудована двумя электромоторами. Суммарная мощность такой модификации автомобиля составляет 600 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает у такого пикапа 4,1 сек. Привод – полный. Запас хода машины составляет 550 км.
Топовая версия новинки носит название Cyberbeast. Пикап получит сразу три электромотора суммарной мощностью 845 л.с. До 100 км/ч машина может разогнаться за 2,6 сек. Запас хода равен 515 км.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Tesla может в 2024 году начать экспорт электромобилей в Индию и через два года построить в стране завод по их выпуску. Компания приблизилась к соглашению с индийским правительством о поставках электрокаров и о размещении производства своих автомобилей в стране. Переговоры об этом стороны ведут с лета этого года. О достижении соглашения, как ожидается, будет объявлено в январе 2024 года.
Предполагается, что Тesla возьмет на себя первоначальные минимальные инвестиции в строительство завода по производству электромобилей в Индии в размере около 2 млрд долларов и будет стремиться увеличить закупки автокомпонентов в южноазиатской республике до 15 млрд долларов. Автопроизводитель также намерен производить аккумуляторы в Индии, чтобы снизить затраты. Площадка под строительство завода по выпуску электрокаров может быть предоставлена в штатах Гуджарат или Тамилнад, где уже есть хорошо развитые экосистемы для производства электромобилей и их экспорта в третьи страны. Tesla предлагает построить завод производственной мощностью 500 тыс. автомобилей в год. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около 25 тыс. долларов.
Фото: Tesla