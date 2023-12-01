Президент РФ одобрил передачу российских активов Schaeffler местным инвесторам

Президент Владимир Путин своим распоряжением одобрил передачу российских активов германского производителя автокомпонентов Schaeffler местным инвесторам. Таким образом завод германской группы Schaeffler в Ульяновске (ООО «Шэффлер Рус») глава государства разрешил приобрести компании «ПромАвтоКонсалт». Напомним, соответствующая договоренность была достигнута сторонами в декабре прошлого года, стоимость сделки тогда оценивалась в 10 млн евро (10,6 млн долларов).

Как пишет агентство «Интерфакс», ООО «ПромАвтоКонсалт» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2022 года. В конце октября этого года у компании сменился руководитель – Романа Вовка сменил Александр Горлов.

Напомним, в декабре 2012 года концерн Schaeffler заключил с правительством Ульяновской области инвестиционное соглашение о создании на территории промышленной зоны «Заволжье» производства автокомпонентов. Строительство предприятия «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» началось в июне 2013 года, а запуск серийного производства состоялся в октябре 2014-го. Завод выпускал автомобильные и промышленные компоненты, в том числе элементы сцепления, компоненты двигателя, коробки передач и детали ременного привода. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус», расположенные на территории 12 тыс. кв. м, позволяют выпускать более 1,1 млн автокомпонентов в год. При этом проект предусматривал возможность увеличения производственных площадей и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Персонал предприятия составлял 120 сотрудников.

Фото: Schaeffler