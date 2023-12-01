В ноябре восемь брендов подняли цены на автомобили, а два – снизили их

По результатам мониторинга, проведенного сайтом «Цена Авто», стало известно, какие новые автомобили в ноябре 2023 года подорожали, а какие подешевели. Как выяснилось, в последний месяц осени восемь марок, официально представленных в России, повысили цены на некоторые свои модели, а две – понизили их.

У четырех китайских брендов выросла стоимость одной модели или отдельных комплектаций. Так, Dongfeng увеличил цены на пикап DF6 в двух комплектациях (Comfort и Luxury) на 0,3 – 1,3%. А у FAW кроссовер Bestune T77 тоже стал дороже в двух версиях (Luxury DCT и Prestige Plus DCT), но более существенно – на 16,9 – 18,1%. Кроссовер Forthing T5 EVO в исполнении Premium подорожал на 1,5%, а GAC GS8 второго поколения (во всех комплектациях) – на 7,3 – 8,6%.

Отличились и «электрички». Если отечественный Evolute поднял цены кроссовера i-JOY на 14,5%, а i-SKY – на 6,6%, то китайский Skywell повысил стоимость электромобиля ET5 на 2 – 12%, а гибридного HT-i – на 4,5 – 11,5%.

АВТОВАЗ в ноябре увеличил цены у автомобилей LADA. Удорожание по ним составило от 5,2% до 9,7%. А вот другой российский производитель – УАЗ – поднял стоимость своих машин (на 2,4 – 3,8%, кроме «Юбилейной серии» линейки СГР и внедорожника «Патриот» в комплектации «Комфорт»), покупаемых в официальных дилерских центрах. Это связано с увеличением расходов на доставку автомобилей, а напрямую с завода «уазики» можно приобрести по рекомендованной розничной цене (РРЦ), которая осталась без изменений.

Снижением цен отметились две марки из КНР. Так, у Chery бизнес-седан Arrizo 8 во всех комплектациях стал дешевле на 4,0 – 4,2%. Кроссовер Tiggo 4 PRO подешевел на 3,0 – 5,8%, Tiggo 7 PRO – на 4,3 – 10,8%, Tiggo 7 PRO Max (в трех комплектациях) – на 3,3 – 3,8%, Tiggo 8 – на 4,5%, Tiggo 8 PRO – на 7,3 – 7,5%, а Tiggo 8 PRO Max – на 6,7 – 7,2%.

В свою очередь OMODA уменьшила стоимость своих седанов. Если стандартный S5 потерял в цене от 3% до 3,3%, то «спортивный» S5 GT – от 2,7% до 2,8%.

Фото: АВТОСТАТ