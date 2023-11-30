Автомобили Сhery доступны в кредит по программе «Честная ставка» от банка «Открытие»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) запустил субсидированную программу кредитования для автомобилей марки Chery – «Честная ставка». Как сообщает пресс-служба банка, она позволяет приобрести модели китайского бренда по ставке от 0,01%, без каких-либо дополнительных условий.

Оформить кредит на автомобиль Chery можно под его залог. Сумма кредита по программе «Честная ставка» составляет до 5 млн рублей, срок – от 1 года до 7 лет. Кредит доступен и без первоначального взноса, но в зависимости от его размера (и периода кредитования) ставки по кредиту варьируются от 0,01% до 16,5% годовых. При этом минимальная ставка в 0,01% будет установлена, если взять автокредит на один или два года, а также с суммой первоначального взноса не менее 50%.

Программа доступна у всех официальных дилеров Chery в России и распространяется на все модели китайской марки, в том числе гибридные кроссоверы Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.

Кроме этого, покупка автомобилей Chery в кредит доступна и по другим программам банка «Открытие». По ним сумма кредита может достигать 12 млн рублей, а срок – до 7 лет, первоначальный взнос – от 0%.

В зависимости от первоначального взноса и срока кредита его ставка начинается от 17,9% годовых. При сроке кредитования от 4 лет можно получить дисконт от 2% до 8% к кредитной ставке за счет подключения услуги «Ставка автомобилиста». В этом случае минимальная ставка составит 11,9% годовых. Также обязательно страхование покупаемого в кредит автомобиля.

Фото: АВТОСТАТ