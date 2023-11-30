Завод «Москвич» рассказал о планах до 2028 года

Автозавод «Москвич» раскрыл, какие новинки выведет на российский рынок в течение ближайших нескольких лет.

Как пишет портал «Китайские автомобили», на сегодняшний день модельный ряд «Москвич» состоит из кроссовера «Москвич 3», его электрической версии «Москвич 3е» и лифтбека «Москвич 6». В первой половине 2024 года планируется начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» – это ребрендинговый Sehol X6 (он же JAC JS5). А ближе к концу следующего года будет представлен кроссовер D-класса «Москвич 8». За этим названием будет скрываться флагманский кроссовер JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus).

Кроме того, в краткосрочной перспективе (с 2024 по 2027 гг.) завод «Москвич» планирует начать производство еще трех новинок из модельного ряда JAC под названиями «Москвич 2» (ребрендинговый компактный кроссовер JAC S2), «Москвич 5+» (ребрендинговый Sehol QX, который в России представлен под названием JAC JS6) и «Москвич 5+ PHEV» (очевидно, гибридная версия Sehol QX/JAC JS6).

Судя по презентации завода «Москвич», в среднесрочной перспективе (с 2027 по 2030 гг.) предприятие готовится разработать электрическую платформу-скейтборд, а также ДВС и электродвигатель. Кроме того, будет представлено еще две новинки, которые на изображении накрыты покрывалом. Однако по силуэтам прослеживается, что одна из них будет кроссовером, а другая – седаном. Стоит отметить, что ранее анонсированный к 2025-му оригинальный электрический кроссовер больше в планах на этот год не фигурирует. То есть можно сделать вывод о переносе дебюта новинки на более поздний период.

В свою очередь, директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков заявил, что сейчас тренд на электромобили идет на спад, и одним из перспективных направлений предприятия может стать создание перспективных последовательно-гибридных автомобилей. То есть таких, где ДВС не связан напрямую с колесами и выступает в качестве генератора для литиевой батареи, а движется машина благодаря электромоторам. «Мы смотрим на вариант REV, то есть это гибрид с расширенной дальностью – до 2 тыс. км без необходимости подзарядки», – сказал он.

Между тем, завод «Москвич» готовит рестайлинг уже выпускаемых автомобилей. Также на предприятии будут производиться зарядные станции для электротранспорта, которые будут поставляться как для нужд столицы, так и регионов.

Напомним, в рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах, производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2023 года автозавод «Москвич» планирует выпустить около 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров. Производственный план предприятия на следующий год составляет порядка 50 тыс. машин.



Фото: «Москвич»