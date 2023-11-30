«АВТОСТАТ»: российский авторынок в 2024 году может вырасти на четверть

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году может составить от 900 тысяч до 1,48 млн машин. Такой прогноз представили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В агентстве просчитали три сценария развития отрасли на будущий год. В пессимистичном сценарии продажи снизятся относительно прогнозных значений 2023 году на 9% до 900 тыс. машин. В базовом (наиболее реалистичном) варианте рынок прирастет на 24% до 1,3 млн штук. При реализации оптимистичного сценария продажи легковых автомобилей в стране по итогам следующего года могут увеличиться на 36% до 1,48 млн единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз по продажам новых автомобилей на 2024-2026 годы. Предполагается, что в следующую трехлетку российский авторынок ждет плавный рост: в 2024 году он составит 1 млн 108 тыс. штук, в 2025 году – 1 млн 163 тыс. единиц, в 2026 году – 1 млн 225 тыс. машин. При этом импорт на фоне восстановления внутреннего рынка будет ежегодно снижаться темпами до 20%.

Фото: АВТОСТАТ