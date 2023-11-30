«Соллерс» локализует выпуск подушек безопасности в Ульяновской области

Группа «Соллерс» и Ульяновская область заключили соглашение о поддержке реализации проекта по производству компонентов систем безопасности на территории индустриального парка УАЗ в срок до 2026 года. Инвестиции компании на первом этапе составят 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Соллерс».

На производственной площадке планируется наладить выпуск подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой безопасности. Производство этих компонентов планируется запустить в первом квартале 2025 года. Как отмечается, уровень локализации продукции будет очень высоким, включая локализацию магниевых сплавов, чего до этого в России еще никто не делал. Предприятие будет поставлять продукцию на ряд автомобильных заводов, которые уже работают, а также будут локализовываться в России. Проект предусматривает создание не менее 200 новых рабочих мест.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дочернее общество ПАО «Соллерс» – «Соллерс Производство Трансмиссий» – получит льготный заем в размере 564 млн рублей на локализацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. Привлеченные средства займа ФРП будут направлены на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки. Группа «Соллерс» запустит серийное производство МКПП в Заволжье во втором квартале 2024 года. На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП. Общий объем производства по проекту составит 7 тыс. штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тыс. штук в год. Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании – установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили. По итогам реализации проекта будет создано около 100 рабочих мест.

Фото: «Соллерс»