Выпуск легковых автомобилей в октябре вырос на 58%

По данным Росстата, за десять месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 417 тыс. легковых автомобилей, что на 8,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре было выпущено 59 тыс. машин – это на 58,4% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в октябре начал производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7. А завод «Москвич» освоил самостоятельную сварку кузовов в рамках процесса подготовки к запуску мелкоузловой сборки в 2024 году.

Производство грузовых автомобилей в январе – октябре составило 134 тыс. единиц, что на 17,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Во второй месяц осени с российских конвейеров сошло 16 тыс. грузовиков – это на 51% больше, чем годом ранее.

Фото: «Автотор»