Changan может представить в России автомобили суббренда Deepal

Электрический суббренд компании Changan под названием Deepal выходит на мировой рынок и рассчитывает реализовать в 2024 году 450 тыс. автомобилей. Появление новой марки планируется и в России, а произойти это может уже в следующем году, пишет портал «Китайские автомобили».

Deepal – это сравнительно молодой суббренд автоконцерна Changan, основанный в 2022 году. Его модельная линейка включает в себя электрические и гибридные автомобили массового сегмента. Для премиальной аудитории у Changan предусмотрена более дорогая марка Avatr. В Deepal пока входят две модели – лифтбек SL03 и кроссовер S7, но для внешних рынков их названия изменены. Так, первым внешним рынком марки Deepal станет Таиланд, где лифтбек будет представлен как L07, а кроссовер – как S07.

В перспективе линейку Deepal пополнят еще две модели. Одна из них – среднеразмерный гибридный внедорожник с кодовым названием C318, по габаритам превосходящий TANK 300. Вторая модель Deepal пока полностью засекречена.

В 2024 Deepal планирует выйти на рынки стран Европы и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Судя по всему, автомобили для нескольких стран блока АСЕАН будут производиться в Таиланде, где Changan уже строит завод мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Новое предприятие будет запущено в первом квартале 2025-го, на нем будут выпускаться автомобили брендов Deepal, Avatr и Qiyuan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Changan в 2024 году намерена вывести на российский рынок суббренд UNI, под которым будут продаваться модели одноименной линейки. В результате компания рассчитывает удвоить продажи в нашей стране до 180 тыс. машин: под брендом Changan в следующем году планируется реализовать 90 тыс. автомобилей и столько же – под новой маркой UNI. Напомним, в настоящее время Changan предлагает в России кроссоверы Changan UNI-T и UNI-K, а также лифтбек UNI-V.

По итогам десяти месяцев 2023 года продажи Changan в России выросли в 17,2 раза и составили 33374 автомобиля. В результате рыночная доля марки составила 4% против 0,4% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Autoinfo

